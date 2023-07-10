20 فعالية فنية وثقافية بالقاهرة والإسكندرية في مهرجان الأوبرا الصيفي خلال يوليو

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر اطلاق فعاليات المهرجان الصيفى خلال شهر يوليو والذى يشهد 20 حفلا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية ( المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " - اوبرا دمنهور والمسرح الرومانى بمدينة الثغر )، وذلك بتوجيهات من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وقال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تتضمن عروضا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة، مشيرا إلي أن المسرح المكشوف يستضيف أمسيات لكل من فريق ستوديو العاصمة التابع لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، فرقة منيب التراثية بقيادة فتحى أحمد منيب، المطربة مى كمال والمطرب أحمد على الحجار وفرقتهما ، فرقة أنامل شرقية بقيادة عازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين، المطربة نوران أبو طالب وفرقتها وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى هشام خرما وفرقته.

وتابع أنه يقام على المسرح الكبير احتفالية دار الاوبرا بالسنة الهجرية الجديدة وتحييه فرقة الانشاد الدينى، حفل لطلاب مركز تنمية المواهب، والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وأوضح أن مسرح الجمهورية يشهد حفلا لكورال واوركسترا بوليفيا بالاضافة الى ليلتين لعرض لحظة لفرقة الرقص المسرحى الحديث وليلتين لعرض النداهة لفرقة فرسان الشرق، مضيفا أن مركز تنمية المواهب يقدم حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية.

كم أوضح أن مسرح سيد درويش يحتضن حفلين لكل من فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ، إلى جانب اربعة حفلات بالمسرح الرومانى بالاسكندرية لكل من نجوم الاوبرا للموسيقي العربية ، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها وحفل بمسرح اوبرا دمنهور بمناسبة اليوم العالمى للبيئة .

وأكد رئيس الاوبرا أنه جارى حاليا الاستعدادات لعقد فعاليات الدورة 31 ممهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يعد الاعرق بين مهرجانات الاوبرا واحد اهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة ، لافتا ان هذه الدورة تقام على مدار 15 يوم متصلة فى الفترة من 17 حتى 31 اغسطس وتضم اكثر من 30 حفل لمجموعة من نجوم الموسيقى والغناء والفرق الفنية الجادة .