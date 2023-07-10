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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مناخ الاستثمار العالمي قاتم للغاية

الاستثمار العالمي
الاستثمار العالمي

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، أن مناخ الاستثمار الدولي كان “قاتما للغاية” العام الماضي حيث قوضت الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية المتتالية ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم

وأوضحت الأونكتاد في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض بنسبة 12٪ في عام 2022 إلى 1.3 تريليون دولار بعد انتعاش قوي في عام 2021.

وعزت المنظمة هذا الانخفاض إلى الأزمات العالمية المتداخلة، مثل الصراع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع الدين العام.

وقالت الأمين العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان: “ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود والاضطرابات في الأسواق المالية وضعت العديد من خطط الاستثمار معلقة في بداية العام”.

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ووفقا للتقرير كان للتحديات الاقتصادية العالمية تأثير سلبي بشكل خاص على تمويل المشاريع الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود.

وكان التراجع في الاستثمار محسوسا في الغالب في الاقتصادات المتقدمة، حيث انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 37٪ إلى 378 مليار دولار بسبب زيادة القيود المالية، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين في أسواق رأس المال.

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