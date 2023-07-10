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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأمم المتحدة: ممتنون لدعم مصر مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

ممثلة الامم المتحدة
ممثلة الامم المتحدة مع المشاركين في المؤتمر

قالت السيدة كريستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "ممتنون لدعم الحكومة المصرية  والاتحاد الأوروبي لتنظيم المؤتمر الإقليمي حول التعاون الدولي في المسائل الجنائية ولا سيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وأكدت  الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) على أهمية هذا الحدث قائلة: "من خلال تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول المعنية التي تعتبر معبر للهجرة، سيسهم هذا المؤتمر في تعزيز الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية في جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع احترام حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المُهربين. 
وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر اليوم  بمدينة شرم الشيخ بحضور ومشاركة وفود الدول الإفريقية المعنية بتلك القضايا .

مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر

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ممثلة الأمم المتحدة كرستينا مصر دعم

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