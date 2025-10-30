التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي الحضاري لدى الطلاب بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف بتنظيم زيارات مدرسية للمتحف من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعريف الطلاب بعظمة تاريخهم الوطني وعمق حضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ الوزارة أصدرت أيضًا توجيهًا بإلقاء كلمة موحدة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لشرح القيمة الحضارية للمتحف المصري الكبير.

وأكد، أن هذا الحدث العالمي لا يتكرر كثيرًا، وأن مشاركة المؤسسات التعليمية في الاحتفاء به تعكس إيمان الدولة بأهمية دور التعليم في بناء الوعي الوطني، خاصة مع توجيه أنظار العالم إلى مصر خلال الافتتاح المرتقب.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المناهج الدراسية المختلفة تتضمن بالفعل دروسًا متكاملة تتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

ولفت، إلى أن الوزارة تسعى إلى الربط بين المحتوى الدراسي والواقع الثقافي والمعرفي، من خلال دمج مفاهيم الهوية والانتماء بالممارسات التعليمية اليومية، بما يعمق إدراك الطلاب لقيمة ما تمتلكه بلادهم من إرث حضاري وإنساني فريد.

