5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري

هاجر ابراهيم

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي الحضاري لدى الطلاب بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف بتنظيم زيارات مدرسية للمتحف من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعريف الطلاب بعظمة تاريخهم الوطني وعمق حضارتهم الممتدة عبر آلاف السنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنّ الوزارة أصدرت أيضًا توجيهًا بإلقاء كلمة موحدة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لشرح القيمة الحضارية للمتحف المصري الكبير.

وأكد، أن هذا الحدث العالمي لا يتكرر كثيرًا، وأن مشاركة المؤسسات التعليمية في الاحتفاء به تعكس إيمان الدولة بأهمية دور التعليم في بناء الوعي الوطني، خاصة مع توجيه أنظار العالم إلى مصر خلال الافتتاح المرتقب.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المناهج الدراسية المختلفة تتضمن بالفعل دروسًا متكاملة تتناول تاريخ الحضارة المصرية القديمة.
ولفت، إلى أن الوزارة تسعى إلى الربط بين المحتوى الدراسي والواقع الثقافي والمعرفي، من خلال دمج مفاهيم الهوية والانتماء بالممارسات التعليمية اليومية، بما يعمق إدراك الطلاب لقيمة ما تمتلكه بلادهم من إرث حضاري وإنساني فريد.
 

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

