قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
بيراميدز يخشى مفاجآت التأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا
حقيقة صور الفنانة منة شلبي بفستان الزفاف
محافظ الغربية: نفخر باستضافة الدكتور نظير عياد أحد رموز الفكر الوسطي في العالم الإسلامي (صور)
تجار مخدرات.. القبض على 8 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه
6 سيدات وشخصان.. الداخلية تداهم نادياً صحياً للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد
بوتين يعلن عن سلاح نووي مدمر وهو يشرب الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدارس الجيزة تخصّص فقرة بالإذاعة المدرسية عن المتحف المصري الكبير

الإذاعة المدرسية
الإذاعة المدرسية
أحمد زهران

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: أنه تم تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد عطية ؛ أنه أصبح هذا الصرح العظيم من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم، إذ يمثل المتحف المصري الكبير نافذة على حضارة تمتد لآلاف السنين، ومصدر فخر لكل مصري بما يقدمه من تجربة فريدة تجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة في عرض الكنوز الأثرية المصرية،  ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية مشاركة المدارس والطلاب في الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تسلط الضوء على المتحف، ليكون لدى الأجيال الجديدة إدراك حقيقي لعظمة حضارتهم، مؤكدًا أن الجيزة بما تضمه من آثار ومواقع تاريخية ستظل بوابة الحضارة المصرية إلى العالم.

الاذاعة المدرسية اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد