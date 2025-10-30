مدارس الجيزة تخصّص فقرة بالإذاعة المدرسية عن المتحف المصري الكبير

أكد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة: أنه تم تخصيص فقرة الإذاعة المدرسية في طابور الصباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 لشرح القيمة الحضارية والتاريخية للمتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأكد عطية ؛ أنه أصبح هذا الصرح العظيم من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم، إذ يمثل المتحف المصري الكبير نافذة على حضارة تمتد لآلاف السنين، ومصدر فخر لكل مصري بما يقدمه من تجربة فريدة تجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا الحديثة في عرض الكنوز الأثرية المصرية، ودوره في صون الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أهمية مشاركة المدارس والطلاب في الفعاليات الثقافية والتوعوية التي تسلط الضوء على المتحف، ليكون لدى الأجيال الجديدة إدراك حقيقي لعظمة حضارتهم، مؤكدًا أن الجيزة بما تضمه من آثار ومواقع تاريخية ستظل بوابة الحضارة المصرية إلى العالم.