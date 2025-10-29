قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
حجز دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم
«الصحة» تبحث إنجازات المرحلة الأولى من تنمية الأسرة وتستعد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان
بعد استقرار حالته.. الأهلي يكشف تفاصيل برنامج إمام عاشور التأهيلي
إسرائيل تتهم حماس بإخفاء رفات رهائن.. ومقطع فيديو يثير الجدل
الإنتوساي: مصر تؤكد التزامها برسالة المنظمة دعما للتنمية وتعزيزا للنمو الاقتصادي
سفيرة قبرص بالقاهرة: المتحف الكبير بمثابة هرم عظيم جديد لمصر في العصر الحديث
المتعة الحرام.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بالدقهلية
وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد
دموع على الهواء.. مذيعة تفاجئ المشاهدين بإعلان إصابتها مجددًا بالسرطان
وزير التعليم العالي يوجه الجامعات والمعاهد بتنظيم زيارات ميدانية للمتحف المصري الكبير

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد المصرية بتنظيم زيارات ميدانية للمتحف المصري الكبير عقب افتتاحه رسميًّا؛ بهدف تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم العريقة، وربطهم بجذورهم الثقافية، وتنمية وعيهم بأهمية صون التراث المصري الذي يعد جزءًا أصيلا من الهوية الوطنية والإنسانية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل يعد حدثًا تاريخيًّا ومرحلة جديدة في سجل إنجازات الدولة المصرية المعاصرة ، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد أبرز المشروعات القومية والحضارية التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون صرحًا عالميًّا تقدمه مصر هدية إلى الإنسانية جمعاء، ويجسد عظمة الحضارة المصرية الخالدة.

ونوه الوزير بأن مصر صاحبة أقدم حضارة عرفها التاريخ الإنساني، وتمتد جذورها لأكثر من سبعة آلاف عام، وتمتلك نحو ثلث آثار العالم المنتشرة في ربوعها المختلفة، مما يجعلها مركزًا عالميًّا للتراث الإنساني ومصدر إلهام للشعوب كافة.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير يجسد هذا الإرث العريق في صورة حضارية حية، تقدم تجربة ثقافية متكاملة تحكي قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث، ويضم القطع النادرة التي تعكس عبقرية المصري القديم وإبداعه في مختلف مجالات الحياة.

