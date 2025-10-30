قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت
طلب عاجل من الرئيس اللبناني لقائد الجيش بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على بليدا
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل
5 ملايين جنيه.. إعلامي يكشف عن صفقة جديدة للزمالك
البرتقال بـ 35 جنيها.. تعرف على أسعار الفاكهة الشتوية في الأسواق
هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
"رايحة وراجعة أقوى".. ربى حبشي مذيعة لبنانية تواجه السرطان بشجاعة على الهواء
التعليم: زيارات طلابية للمتحف المصري الكبير لتعزيز الوعي الحضاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفلتان تهزمان السرطان بالألوان..ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل

طفلتان تهزمان السرطان بالألوان.. ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
طفلتان تهزمان السرطان بالألوان.. ميرفت وشروق تحوّلان رحلة العلاج إلى لوحات أمل داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس

ميرفت وشروق، طفلتان في المرحلة الابتدائية، اختبرهما الله بمرض السرطان، لكنهما لا تعرفان للمستحيل طريقًا. واجهتا المرض بالألوان والفرشاة، لتتحول جلساتهما العلاجية إلى لحظات إبداع ورسومات تنبض بالأمل.

ورغم ما تعانيانه من آثار العلاج الكيميائي وسقوط الشعر، إلا أن ميرفت وشروق تملكان عزيمة قوية وإرادة لا تلين. تمسكان بالألوان وترسمان عالمًا مليئًا بالبهجة والحياة داخل مستشفى سرطان الأطفال بـ شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، لتعبّرا عن مشاعرهما وأحلامهما من خلال لوحات فنية مميزة.

المقربون من الطفلتين وصفوهما بأنهما "أيقونة الإبداع والإصرار"، إذ لم يمنعهما المرض من ممارسة هوايتهما المفضلة في الرسم. كما كان للمدرسة وإدارة الموهوبين دور داعم في تشجيعهما ومساعدتهما على تنمية موهبتهما وتحقيق أحلامهما رغم ظروف المرض.

وفور علم مستشفى شفاء الأورمان بموهبتهما، وفّرت لهما الألوان والأوراق وشجعتهما على مواصلة الرسم، حتى تحوّل نتاج أعمالهما إلى معرض فني صغير داخل جدران المستشفى، عُرضت فيه لوحاتهما التي عبّرت بصدق عن تجربتهما الإنسانية الملهمة.

ومن جانبه، عبّر الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بما شاهده من أعمال فنية رسمتها الطفلتان، مؤكدًا أن الرسم وسيلة فعالة لتحسين الحالة النفسية للأطفال المرضى ومساعدتهم على مواجهة المرض والانتصار عليه، مشيرًا إلى أن المستشفى تحرص دائمًا على توفير كل سبل الراحة والدعم النفسي والمعنوي للأطفال خلال رحلة علاجهم.

كما قال الدكتور محمود الزمبيلي، مدير مستشفى شفاء الأورمان للأطفال لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، إن الطفلتين ميرفت وشروق تمثلان نموذجًا ملهمًا في التحدي والإصرار على مواجهة المرض بالأمل والإبداع، مؤكدًا أن المستشفى لا تقتصر رسالتها على تقديم العلاج الطبي فقط، بل تمتد لدعم الأطفال نفسيًا ومعنويًا وتشجيعهم على ممارسة أنشطتهم وهواياتهم خلال رحلة العلاج.

وأشار الدكتور الزمبيلي إلى أن مبادرات مثل هذه الأنشطة الفنية تساهم في تحسين الحالة النفسية للأطفال ورفع روحهم المعنوية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استجابتهم للعلاج، مؤكدًا حرص إدارة المستشفى على توفير بيئة إنسانية آمنة تمنح الأطفال المرضى القوة والإيجابية في مواجهة المرض.

الاقصر اخبار الاقصر شفاء الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 300 ألف سلة غذائية وألف طن مواد بترولية عبر قافلة «زاد العزة»

وزير الكهرباء وسفير الهند

وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة

الدكتور نعمة عابد

الصحة العالمية: مصر رائدة في مجال التطوير الصحي وتخطو خطوات ثابتة نحو التعزيز والتقدم

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد