وزير الخارجية العماني: روسيا لديها مصالح حيوية بمنطقة الخليج ونرحب بالعمل معها

قال وزير الخارجية العماني، سيد بدر البوسعيدي، اليوم "الاثنين"، إن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن يسهم التعاون الاقتصادي مع روسيا في بناء مستقبل أفضل.

وأوضح البوسعيدي خلال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي: "ندرك أن روسيا لها مصالح حيوية في هذه المنطقة، والتي تشمل تطوير الطرق اللوجستية، وتوسيع التجارة والتفاعل الاقتصادي من خلالنا ومعنا من أجل الوصول إلى إفريقيا وآسيا عبر منطقتنا".

وأضاف البوسعيدي: "نرحب بالعمل والشراكة مع روسيا الاتحادية في هذا الاتجاه ونأمل أن يؤدي ذلك إلى مستقبل مزدهر أفضل واستقرار وأمن أكبر".

وبدأ الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، وعقد اجتماعه الأول في عام 2017 في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ويهدف الاجتماع الوزاري السادس بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، حرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التواصل والتعاون مع دول الخليج.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تحافظ على التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج.