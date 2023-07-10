القبض على المتهمين باقتحام غرفة الرعاية المركزة بمستشفى المحلة العام.. تفاصيل

شهد مستشفى المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم واقعة اقتحام أسرة مريض غرفة الرعاية المركزة عقب اعتداؤهم علي الفريق الطبي المشرف علي علاج ابنهم وتم إبلاغ جهات الشرطة لتورطهم في إتلاف اجهزه طبية بتكلفة مالية باهظة وتم إخطارا الجهات التنفيذية والمعنية والأمنية.



في ذات السياق أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بحبس المتهمين من أفراد أسرة مريض متوفي بالتعدي على الفريق الطبي بمستشفي المحلة العام 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



كما وجه المحامي العام في تعليماته إلي مساعديه بالضرورة سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اقتحام أسرة مريض أبواب غرفة العناية المركزة بمستشفى المحلة بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بدوريات الشرطة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط سيدة زوجه المتوفي "ر.ا" وآخرين وتم اقتيادها إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة.



وأفادت مصادر داخل المستشفي أن أسرة مريض يدعي "حسن .م" 37 سنة اقتحموا غرفة العناية المركزة بقصد زيارته ولكنه عقب الواقعة توفي جراء هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بالتحقيق في الحادث .