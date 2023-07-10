ريح دماغك خمسة.. دراسة تكشف أداء العقل بعد إراحته لدقائق

توصلت دراسة إلى أن أخذ استراحة دماغية لمدة خمس دقائق يمكن أن يزيد الأداء والإنتاجية في المهام اللاحقة بنسبة تزيد عن 50 في المائة.

في تجربة جامعة سيدني ، أجرى 72 طالبًا درسًا تعليميًا ذاتيًا واختبارين شاقين للرياضيات العقلية، كان أولئك الذين سُمح لهم باستراحة لمدة خمس دقائق بين المهام بلغوا متوسط ​​درجاتهم 57 في المائة - عندما تم أخذ عوامل القدرة الأخرى في الاعتبار - في الاختبار الثاني من أولئك الذين تمكنوا من العمل دون توقف.

دراسة تكشف أداء العقل بعد اراحته لدقائق

أخذ بعض الطلاب "المستريحين" فترات راحة غير منظمة بينما طُلب من الآخرين مشاهدة فيديو عن الطبيعة المريحة ، لكن أداء كلتا المجموعتين كان أفضل في التحدي الثاني من أقرانهم غير المخلصين.

قال الأستاذ المساعد في علم النفس التربوي بول جينز إن التحسينات "الجوهرية" المكتسبة من خلال أخذ "استراحة دماغية" لاستعادة الانتباه يمكن أن تنطبق في بيئة المكتب بقدر ما تنطبق في الفصل الدراسي.

وقال: "بينما أجريت هذه الدراسة على طلاب جامعيين ، فإنني على ثقة تامة من إمكانية تطبيق هذه النتائج على الشباب وكبار السن".

وأضاف “الحصول على قسط من الراحة لا يقتصر فقط على الوظيفة الإدراكية ، بل يتعلق أيضًا بإعادة شحن بطارياتك العاطفية، وهذه نصيحة نقدمها للأطفال”.

وقال إن الدراسة قدمت أدلة على فعالية تقنية بومودورو ، التي تدعو إلى استراحة لمدة خمس دقائق بعد كل 25 دقيقة من العمل المركز.