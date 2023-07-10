صناعة النواب توصي بعرض حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، قيام وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار بعرض حوافز جادة وحقيقية امام المستثمرين اقتداء بالدول المنافسة.

أهمية توطين الصناعات المغذية

جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.

وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية، إن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط، موضحا أنه مع نهاية ٢٠٢٣ ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدا على تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.

ونوه بأن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليا؛ لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.

وأفاد النائب محمد سعد عوض الله، بأن الامر الان اصبح غير مقبول ولابد ان يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الانتاج الأولية ، كما ان وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة.

واوضح احمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار ان هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كافة الاجراءات والتسهيلات له قائلا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال ، ومصر تستفيد الان بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.

ووجه المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة عدة أسئلة، ما هي حوافز الاستثمار للصناعات غير الموجودة للتشجيع؟.

وهل هناك تنسيق بين الوزرات والهيئات متسائلا هل هناك بروتوكول تعاون بين الهيئات وهل تم عمل خريطة صناعية.

وعلق احمد شيرين، هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل وايضا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار وجار تعاون بين جهات لتوطين الصناعة ، مشددا على أن هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها وجاري اعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال ايّام كما لدينا خطة حاليا بها افكار جديدة سنعرضها قريبا امام اللجنة، داعيا اللجنة بزيارة لهيئة الاستثمار.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب إن المواطن المصري يتهمنا كنواب بضياع حقوقه، مشددة علي ضرورة الاهتمام بالتصنيع وتشغيل العمالة ، طالبة من هيئة الاستثمار بالبحث والجري خلف المستثمر ، مشددة علي ضرورة تغيير الأفكار الموجودة العمل علي تطويرها من اجل النهوض بالصناعة.

وأفاد علاء حمدي قريطم، بأن الصناعة هي أساس تقدم الدول، طالبا بتسهيل كافة الإجراءات أمام المصنعين.