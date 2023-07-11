اشتري جوال هواوي P60 Pro في الإمارات واحصل على ساعة GT3 هدية

يعد جوال هواوي بي 60 برو، بطل العلامة التجارية الصينية لعام 2023 الذي يأتي مع تصميم مبتكر مختلف كثيرا عما اعتدنا رؤيته مؤخرا في عالم الجوالات الذكية يظهر ذلك بوضوح مع تصميم ظهر الهاتف الي تمت صناعته يدويا ليبدو وكأنه مصنوعا من اللؤلؤ ولا توجد نسخة بنفس الظهر تماما مثل الأخرى مما يخلق تفرد لكل قطعة.

هواوي

يقدم موقع أمازون الإمارات عرضا مغريا لجوال هواوي بي 60 برو الفلاج شيب حيث يقدمه في عرض واحد مع ساعة هواوي GT3 التي تأتي معه مجانا، والعرض بسعر 3,785 درهم فقط، إصدار الهاتف مع ذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8GB RAM + 256 GB ROM. إليك في السطور التالية كافة المواصفات.

هواوي

مواصفات Huawei P60 Pro

يتميز بشاشة عرض LTPO OLED الداعم لمليار لون مختلف، حجم الشاشة 6.6 بوصة تقدم دقة وضوح 1220x2700 بكسل وكثافة 444 نقطة لكل بوصة، دعم معدل تحديث 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 89.8% مع شاشة واقية Kunlun Glass.

هواوي

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G بدقة تصنيع 4 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي 3.19 هرتز، شريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم.

يحزم جوال هواوي بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها سعتها 4815 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 88 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا وأيضا الشحن العكسي، نظام التشغيل HarmonyOS 3.1 والجوال لا يدعم خدمات جوجل.

الجهاز بوزن إجمالي 200 جرام و تصنيف IP68 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، وداعم لاتصالات 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.2, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS.

هواوي

بالنسبة لإمكانيات التصوير فهو مع إعداد كاميرات ثلاثي في الخلفية، كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة معززة بتقنيات PDAF, Laser AF, OIS وكاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل بتقريب رقمي حتى 3.5x وتقنيات PDAF, sensor-shift OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.