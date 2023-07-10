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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن جهود التحالف الوطني | مؤسسة راعي للتنمية تشارك في تجهيز ١٨ عروسة

صدى البلد

في إطار اهتمامها بالفئات الأولى بالرعاية ووسط أجواء من الفرحة قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية بتوزيع أجهزة كهربائية وأدوات منزلية  مشاركة منها في تجهيز ١٨عروس من الأسر الأكثر احتياجًا  من مختلف محافظات مصر لرسم البهجة على وجوه تلك الفتيات وإسعادهن.

 جاءت التوزيعات بحضور المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ووفد من أعضاء مؤسسة راعي مصر بأستراليا ورؤساء القطاعات وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.


مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  الذي دشنه  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث عشر من مارس 2022 ويضم أكثر من ثلاثين مؤسسة وجمعية أهلية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا والفئات المعدمة في كل قرى ونجوع مصر.

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