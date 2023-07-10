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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطلق 7 قوافل دعوية الجمعة.. تفاصيل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف، في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، الجمعة القادمة الموافق 14 يوليو  سبع قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، على النحو التالي اضغط هنا

أفضل عشر مديريات أداء في المقرأة النموذجية 

وفي إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم للمقارئ النموذجية من خلال البث المباشر لها على الصفحات الرسمية للمديريات الإقليمية ، نشرت وزارة الأوقاف أسماء أفضل عشر مديريات أداءً، وهي :

م المديرية

1. البحيرة

2. الفيوم

3. قنا

4. بني سويف

5. سوهاج

6. ش سيناء

7. دمياط

8. الشرقية

9. الدقهلية

10. الإسكندرية

إحياء ليالي شهر رمضان 1445

عُقد اليوم الاثنين 10/ 7/ 2023م اختبار المجموعة الأولى للصوت الحسن للقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1445 هـ ، من خلال لجنة الاختبارات المكونة برئاسة كل من: القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وإرسال القراء إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير العمامة الأزهرية  للأئمة تبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق 16/ 7/ 2023م، توزيع ( 8 ) آلاف عمامة أزهرية، وتنشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.

نعينع والطاروطي يختبران الصوت الحسن لقراء ليالي رمضان 1445م.. صور

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يجتمع بالمجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية

المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية

وفي إطار تقوية التواصل بين المديريات الإقليمية والإدارة العامة للمكتب الإعلامي، عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اجتماعًا مع المجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية اليوم الاثنين 10 يوليو 2023م بحضور د. محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف؛ لاختيار منسق إعلامي في كل مديرية من بين العاملين بالأوقاف يكون حلقة صلة بين المديرية والمكتب الإعلامي.
وخلال اللقاء أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الإعلام والمواد الإعلامية تستطيع تغيير أفكار المجتمع وعاداته، فما من مادة إعلامية إلا ومن ورائها هدف أو قيمة تحاول غرسها في المجتمع، وأن هناك فرقًا بين الخطاب الإعلامي المباشر في المسجد وبين الإعلام الجديد الذي تطغى فيه الصورة على الكلمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر الآن في عصرها الذهبي.
وقال رئيس القطاع الديني إن هناك جوائز أسبوعية تشجيعية للمتميزين من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية لأفضل صورة وأفضل فيديو من أنشطة المديرية.

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