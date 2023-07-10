نعينع والطاروطي يختبران الصوت الحسن لقراء ليالي رمضان 1445م.. صور

عُقد اليوم الاثنين 10/ 7/ 2023م اختبار المجموعة الأولى للصوت الحسن للقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1445 هـ ، من خلال لجنة الاختبارات المكونة برئاسة كل من: القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وإرسال القراء إلى مختلف دول العالم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك.

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير العمامة الأزهرية للسادة الأئمة تبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق 16/ 7/ 2023م، توزيع ( 8 ) آلاف عمامة أزهرية، وسننشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.

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