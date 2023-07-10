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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يجتمع بالمجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية

القطاع الديني
القطاع الديني

عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اجتماعًا مع المجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية اليوم الاثنين 10 يوليو 2023م.

 

المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية 

بحضور د. محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ/ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف؛ لاختيار منسق إعلامي في كل مديرية من بين العاملين بالأوقاف يكون حلقة صلة بين المديرية والمكتب الإعلامي.


وخلال اللقاء أكد الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الإعلام والمواد الإعلامية تستطيع تغيير أفكار المجتمع وعاداته، فما من مادة إعلامية إلا ومن ورائها هدف أو قيمة تحاول غرسها في المجتمع، وأن هناك فرقًا بين الخطاب الإعلامي المباشر في المسجد وبين الإعلام الجديد الذي تطغى فيه الصورة على الكلمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر الآن في عصرها الذهبي.


كما أكد رئيس القطاع الديني أن هناك جوائز أسبوعية تشجيعية للمتميزين من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية لأفضل صورة وأفضل فيديو من أنشطة المديرية.

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إقبال كثيف على لقاء بالمكتبات العامة بالأوقاف

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، عقد لأول مرة لقاء المكتبة بمكتبات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، ويقوم اللقاء على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة ، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.


كما يتضمن لقاء المكتبة بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ، ويسهم في بناء الوعي الرشيد ، وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.

القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز المديريات الإقليمية العاملين بالاوقاف المكتبات العامة بالأوقاف

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