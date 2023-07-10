الأوقاف: اعتماد 66 خطيبا بالمكافأة من أعضاء التدريس وحملة الماجستير

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدد (66) خطيبا بالمكافأة من أعضاء هيئة التدريس، وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه، على النحو التالي: اضغط هنا

إقبال كثيف على لقاء بالمكتبات العامة بالأوقاف

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الوعي والثقافة، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات، عقد لأول مرة لقاء المكتبة بمكتبات المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويقوم اللقاء على وجود أحد الأئمة باستضافة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين أو الأدباء أو الكتاب في لقاء أسبوعي بكل مكتبة، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم ، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة .

ويتضمن لقاء المكتبة بعض المحاضرات التثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة، ويسهم في بناء الوعي الرشيد، وتنمية روح الانتماء للوطن ومحبته.

معرض قضايا التجديد بمكتبة الإسكندرية

ويُقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا هامًا حول إصداراته المتميزة في قضايا تجديد الخطاب الديني بمكتبة الإسكندرية بدءًا من 12 يوليو 2023م حتى 26 يوليو 2023م بمحافظة الإسكندرية ؛ لجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات، وذلك في ضوء نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.



وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور ورواد مكتبة الإسكندرية وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على النحو التالي:

١- خصم 25 ٪ على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٢- خصم 20 ٪ على الموسوعات والمنتخبات باللغة العربية واللغات الأجنبية.