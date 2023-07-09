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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يهنئ المستشار مسعد عبد المقصود بيومي لتعيينه رئيسا لهيئة قضايا الدولة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

هنأ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

كما هنأ الوزير المستشار حافظ أحمد عباس محمد، على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وهنأ المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد على ثقة الرئيس  بتعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، متمنيًا له ولمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى كل التوفيق.


أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار حرصها على نشر الوعي والثقافة الإسلامية، أقام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا هامًا حول إصداراته المتميزة في قضايا تجديد الخطاب الديني بمكتبة الإسكندرية بدءًا من 12 يوليو 2023م حتى 26 يوليو 2023م بمحافظة الإسكندرية.

قضايا تجديد الخطاب الديني
وذلك لجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات، وذلك في ضوء نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وبهذه المناسبة يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور ورواد مكتبة الإسكندرية وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على النحو التالي:
١- خصم 25 ٪ على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
٢- خصم 20 ٪ على الموسوعات والمنتخبات باللغة العربية واللغات الأجنبية.

البرنامج الصيفي للطفل
أقامت مديرية أوقاف الجيزة الجمعة الماضية، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل 2023 بمسجد الأنصاري بالباويطي.

حضر الاحتفالية الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري شاكر رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية، والشيخ السيد علي السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، والدكتور أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ خالد راضي خالد عبد الحميد مسئول المساجد بالمديرية، والشيخ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة.

وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل، وأشاد الدكتور صبري شاكر رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية بالبرنامج الصيفي للأطفال وباهتمام الأوقاف ببناء الوعي الرشيد، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

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