عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم الفئات الأكثر احتياجا

صدى البلد

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بموافقة مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مضيفا أن القانون يستهدف إنشاء تحالف وطنى تنموي غير هادف للربح ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية وفنية، بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، فضلا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.


وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن القانون يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، مشيرا إلى أنه 
سيخدم المجتمع المدني بشكل كبير ويدعم الفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى أن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحالف سيعمل على تعزيز إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.


ولفت النائب إلى ، أننا بحاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

عمرو فهمى مجلس الشيوخ الشيوخ مجلس النواب مشروع قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

مينفعش يتساوى بيا.. علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

ترشيحاتنا

ضيع ملخص قصة حياتي|القصة الكاملة لخلاف عمرو محمود ياسين وبرنسة عبد الغني

تطور كبير..مصادر تكشف خطة حلف الناتو لمواجهة روسيا

كوريا الشمالية تحذر واشنطن بعد اقتحام طائرات أمريكية مجالها الجوي

بسبب منخفض الهند الموسمي .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس نهاية الإسبوع

رقم صادم.. الكشف عن عدد قتلى الجيش الروسي في حرب أوكرانيا

تأجيل محاكمة موظف بشركة محمول لاستيلائه على بضائع بـ 3 ملايين جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

أستاذ الصدر بقصر العيني يكشف عن ظهور علاج جديد للفيروس المخلوي

مي عمر تكسب.. شاهد|فستان بنفس التصميم على 3 فنانات يشعل السوشيال ميديا

الفيسبوك وسنينه|بنت المنصورة هربت مع عشيقها واتفقا على مساومة أهلها..كيف افتُضح أمرهما؟

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ