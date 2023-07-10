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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن تورط الغرب في الهجمات الأوكرانية على أراضيها

روسيا تكشف عن تورط
روسيا تكشف عن تورط أمريكا والغرب

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن محاولات أوكرانيا لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي روسيا لم يكن متاحا لولا الدعم المالي والتقني واللوجستي من الولايات المتحدة والتحالف الغربي.

وأضافت الخارجية الروسية، أنه “في 9 يوليو، حاولت كييف ضرب معبر نقل كيرتش “جسر القرم” ومطار موروزوفسك في منطقة روستوف ومطار شيكوفكا في منطقة كالوجا باستخدام صواريخ إس -200”.

وتابعت: “في نفس اليوم، تصدت أنظمة الدفاع الجوي لأهداف في منطقة بريانسك”.

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وشددت الخارجية الروسية على أن "مثل هذه الأعمال لم تكن لتتحقق لولا المساعدة المالية والتقنية واللوجستية للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي في الواقع يرعى الأنشطة الإجرامية للنظام الأوكراني”.

الخارجية الروسية روسيا الولايات المتحدة كييف أوكرانيا

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