قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن محاولات أوكرانيا لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي روسيا لم يكن متاحا لولا الدعم المالي والتقني واللوجستي من الولايات المتحدة والتحالف الغربي.

وأضافت الخارجية الروسية، أنه “في 9 يوليو، حاولت كييف ضرب معبر نقل كيرتش “جسر القرم” ومطار موروزوفسك في منطقة روستوف ومطار شيكوفكا في منطقة كالوجا باستخدام صواريخ إس -200”.

وتابعت: “في نفس اليوم، تصدت أنظمة الدفاع الجوي لأهداف في منطقة بريانسك”.

وشددت الخارجية الروسية على أن "مثل هذه الأعمال لم تكن لتتحقق لولا المساعدة المالية والتقنية واللوجستية للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي في الواقع يرعى الأنشطة الإجرامية للنظام الأوكراني”.