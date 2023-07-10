الإصلاح والنهضة يهاجم محمد أنور السادات ويستنكر إقحام ملفات الأمن القومي في الصراع السياسي

أصدر حزب الإصلاح والنهضة، بيانًا عبر فيه عن الاستغراب الممزوج بالقلق بشأن بيان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حول ملف العلاقات الخارجية لمصر.

واستنكر الحزب ما انضوى عليه البيان من إقحام لقضايا تمس الأمن القومي في دوائره الإقليمية والعالمية في صراع انتخابي وسياسي، واستغرب الحزب ماهية العلاقة بين ملف حساس ودقيق كعلاقات مصر الاقليمية والدولية وبين ضرورة التداول السلمي للسلطة.

ورأى الحزب أن هذا المسلك شديدة الخطورة وينضوي على تهور سياسي ومساس بالأمن القومي المصري الذي يراه الحزب خطا أحمرا.

وأكد الحزب أن البيان استفاض في تحليلات مرسلة لا تؤيدها الحقائق على الأرض في خلط واضح بين الآراء الشخصية والحقائق الواقعية، ويدل على قراءة مجتزئة بل ومسيسة في بعض جوانبها.

وتسائل الحزب لمصلحة من الحديث عن تلك القضايا بهذه الطريقة التي يملؤها التناقض ويغيب عنها الوعي السليم لرجال الدولة.

وأهاب الحزب بالقوى والنخب السياسية أن تكون على مستوى الحدث بعيدا عن الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.