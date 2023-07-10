برنامج نُوفي.. ماذا تقدم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء في مصر

أطلقت مصر في يوليو 2022، برنامج نوفي، بهدف جذب التمويلات والاستثمارات لقائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

حكاية برنامج نوفي

وقامت وزارة البيئة باعداد من خلال التعاون والتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية اتساقا مع كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، والتي نتج عنها حزمة من البرامج و المشروعات والتي تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء.

ومن ضمن مشروعات برنامج نوفي ترويج المشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، من خلال المشاركة الفاعلة في تمويل قائمة المشروعات، من جانب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلًا عن القطاع الخاص.

ويشارك عدد كبير من الشركات وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا، بما يتلاءم مع أهداف مصر في ملف المناخ، عبر آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

ويعد برنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تستهدف حشد التمويل الإنمائي الميسر والدعم الفني والاستثمارات من قبل القطاع الخاص لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، وكذلك المشروعات المدرجة في محور الطاقة ضمن برنامج نوفي، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بداية من التنسيق المستمر مع شركاء التنمية.

وإطلاق المنصة الوطنية للبرنامج بمشاركة كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومخاطبتهم بتفاصيل المشروعات والمباحثات المستمرة بشأن مقترحات التعاون في كل مشروع من المشروعات المدرجة بقطاع الطاقة، ورؤية وتوجه الدولة المصرية بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاع الطاقة المتجددة من كافة مصادرها وكذلك التوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر.

جذب الاستثمار الأجنبي

وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تجذب الاستثمار الأجنبي والتمويلات التنموية الميسرة في هذا القطاع الحيوي، حيث أسهمت الجهود التي بُذلت منذ عام 2014 وإطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة في جذب التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات رائدة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات.

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الكلمة الختامية لنسخة عام 2023 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي EIB MED، الذي ينظمه بالاشتراك مع الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، إنه في ضوء الجهود المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة في الدولة والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

ولفتت إلى أن الهدف من المنصة هو لتسريع وتيرة التحول الأخضر وتنفيذ أجندة العمل المناخي، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه خلال انعقاد مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع نحو 30 وثيقة تعاون وخطاب نوايا واتفاقية شراكة لتنفيذ مشروعات البرنامج إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء (E-PACT).

ونوهت بأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويمتلك بنك الاستثمار الأوروبي ثاني أكبر محفظة تعاون إنمائي جارية مع مصر، بإجمالي 3.5 مليار يورو.

وأشارت الوزيرة: خلال مؤتمر المناخ اتخذت مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خطوة أخرى لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن البنية التحتية المستدامة وانتقال الطاقة النظيفة من خلال توقيع اتفاقية شراكة ضمن محور الطاقة ببرنامج نوفي، إلى جانب اتفاقيات أخرى في مجالات النقل والمياه وكذلك تعزيز الأمن الغذائي،

بنك الاستثمار الأوروبي

وأوضحت أنه في ضوء استراتيجية التعاون المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي من المقرر أن يتيح نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج نوفي والمشروعات الأخرى في مصر، مشيرة إلى الجهود المشتركة مع البنك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية،

وتم تخصيص نصف محفظة بنك الاستثمار الأوروبي في مصر منذ عام 1979، لقطاع الخاص.

كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي عام 2022، مبلغًا إجماليًا يقارب 662 مليون يورو للبنوك وصناديق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، وخلال زيارة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق إلى مصر.

وتم مؤخرًا توقيع 15 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي إلى بنك الإسكندرية، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع بهدف دعم كفاءة الطاقة واستثمارات الطاقة المتجددة في قطاعات الخدمات الصناعية والتجارية والزراعية التي تقوم بها الشركات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن برنامج نوفي يهدف إلى توفير التنمية المستدامة في المجالات التي تأثرت بالبيئة وهو ما يسمى الاقتصاد الأخضر، وتسعى الدولة المصرية إلى التكيف مع البيئة التي تأثرت بسبب المناخ ونقص المياه، ومشاريع الطاقة والكهرباء وتحويل الرياح إلى طاقة شمسية والإنتاج الغذائي.

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تلك المشروعات ترتبط بالبنية التحتية، ويربط برنامج نوفي بين التنمية المستدامة والمشاريع الأهلية المرتبطة بالطاقة وبرامج الغذاء العالمية وبرامج التكيف مع الآثار للمناخ، وهو ما تم مناقشته خلال مؤتمر المناخ كوب 27، مؤتمر كوب 28 المتوقع انعقاده في الإمارات.

وتابع: دعا الرئيس الفرنسي العديد من الدول إلى المؤتمر العالمي الذي عقد في فرنسا بحضور أكثر من 100 دولة، وحضر المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وجرت مناقشة أساليب التمويل المختلفة التي تستطيع الدول من خلالها وضع حلول مبتكرة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.