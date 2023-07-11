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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو ..حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : تحمل مسؤولية جديدة

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: حب جديد

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 10 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

‏اجتمع مع الشريك الجديد اليوم واقترح بدء علاقة جديدة، كن مستعدًا لتحمل مسؤوليات جديدة وتفوق على بقية زملائك في العمل، بينما من الناحية المالية لن تكون بصحة جيدة.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

سيحظى المتخصصون في الرعاية الصحية والطيران والضيافة والإعلام والإعلان بمزيد من الفرص للنمو الوظيفي، أولئك الذين يتطلعون إلى الالتحاق بوظيفة جديدة يمكنهم بثقة أن يتخلوا عن الجريدة لأن المقابلات ستنتهي مساء اليوم.

‏توقعات برج الدلو صحيا

يحتاج كبار السن إلى إجراء فحص جسدي هذا الأسبوع، أثناء الشعور بعدم الارتياح ، لا تتردد في استشارة الطبيب، ابتعد عن الأشياء الدهنية واجعل التمرين جزءًا من الروتين.

توقعات برج الدلو عاطفيا

لن تزعجك أي تدخلات خطيرة من الخارج، كن شغوفًا تجاه الشريك دون قيد أو شرط، تجنب الجدال اليوم واقضِ المزيد من الوقت معًا. ومع ذلك ، قد لا تنجح بعض العلاقات بعيدة المدى وستكون على وشك الانهيار.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

ابتعد عن القرارات المالية الكبيرة، ومع ذلك ، ستتلقى أموالًا من مصادر خارجية بحلول النصف الثاني من اليوم، قليل من رواد الأعمال سيكونون قادرين على جمع الأموال من خلال الشركاء وسيوسعون أعمالهم بشكل مريح. 

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