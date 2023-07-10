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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هفوة أم اعتراف.. الخارجية الأمريكية: الحرب أصبحت هزيمة إستراتيجية لـ أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تحفظا مرتين اليوم الاثنين، واصفا الصراع في أوكرانيا بأنه فشل استراتيجي لكييف، مبررا الموقف بأنه غير معتاد على التحدث في إحاطات أسبوعية.

وقال ميلر، في إفادة صحفية، "أود أن أقول بعض الأشياء. بالنسبة لسؤالك الأول، نعتقد أن هذه الحرب أصبحت هزيمة استراتيجية لأوكرانيا… أثار وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الموضوع في خطابه الذي ألقاه في هلسنكي".

بعد ذلك، أدرك المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية زلة لسانه، وقال ميلر مرة أخرى: “أرجو المعذرة، هذا فشل استراتيجي لأوكرانيا".

أخيرا، أدرك ميلر أنه قام بارتكاب خطأ فادح مرتين، وقال إنه كان يقدم إحاطة إعلامية لأول مرة هذا الأسبوع وعلى ما يبدو خرج قليلا عن المألوف.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن محاولات أوكرانيا لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي روسيا لم يكن متاحا لولا الدعم المالي والتقني واللوجستي من الولايات المتحدة والتحالف الغربي.

وأضافت الخارجية الروسية، أنه “في 9 يوليو، حاولت كييف ضرب معبر نقل كيرتش “جسر القرم” ومطار موروزوفسك في منطقة روستوف ومطار شيكوفكا في منطقة كالوجا باستخدام صواريخ إس -200”.

وتابعت: “في نفس اليوم، تصدت أنظمة الدفاع الجوي لأهداف في منطقة بريانسك”.

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وشددت الخارجية الروسية على أن "مثل هذه الأعمال لم تكن لتتحقق لولا المساعدة المالية والتقنية واللوجستية للتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي في الواقع يرعى الأنشطة الإجرامية للنظام الأوكراني”.

الخارجية الأمريكية أوكرانيا كييف

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