عمرو مصطفى: أنا مش مغرور وأعاني من فرط حركة.. مؤدو المهرجانات سرقوا ألحاني.. وتحرك قانوني ضدهم

حل الفنان عمرو مصطفى ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم السادس ببرنامج حبر سري، على شاشة قناة القاهرة والناس، ليتحدث عن كيفية شراء مؤدي الراب ويجز توزيع الأغاني، بالإضافة إلى رده على شائعة إصابته بمرض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD.

أنا أشد المعجبين بمحمد منير.. مشروع غنائي مرتقب باسم "مصر"

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن هناك مشروع غنائي كبير مرتقب له مع الفنان الكبير محمد منير، مشددًا على أنه من أشد المعجبين به وأول أغنية يستمع لها كانت من غناء الكينج محمد منير.

وأوضح "مصطفى"، أن أغنية لمحمد منير على مسرح الجامعة كانت الأغنية الأولى التي يستمع لها، موضحًا انه يستمتع بأغاني محمد منير.

وأشار عمرو مصطفى ، إلى أن هناك مشروع كبير منتظر مع الفنان محمد منير، منوهًا بأن هناك أغنية وطنية عن مصر، مؤكدًا أن الأغنية اسمها "مصر".

ويجز يشتري توزيع ألحان جاهزة بمقابل مادي

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن مطرب الراب "ويجز" يشتري توزيعات ألحان جاهزة من أحد التطبيقات التي تبيع الألحان بمقابل مادي، موضحًا أنه يمتلك الدليل على شرائه الألحان.

وأضاف عمرو مصطفى، أن هناك عددا من الشباب من يشتري الألحان وهي طريقة جديدة وجيدة، كما أنه ينصحهم بفعل ذلك ويعد تطورا كبيرا فى عالم الفن والموسيقى.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أن هناك شكلا جديدا للموسيقى في العالم كله ويشتري التوزيعات من الخارج، موضحًا أنه بالاعتماد على هذا التطبيق سيكون هناك سهولة في الأغاني، مشددًا على أن اختيار الموسيقى صعب وما يحدث الآن ليس عيبًا.

اعتزال محمد منير شائعة.. انتظروا أغنية قوية

علق الفنان عمرو مصطفى، على حقيقة تفكير النجم محمد منير في اعتزال الفن، مشددًا على أنه لم يفكر في الاعتزال وما يتم نقله هو شائعة وليست حقيقة.

وأشار "عمرو مصطفى"، إلى أن كلامات أغنية محمد منير الجديدة قوية جدًا ولذلك يتم التأخير في اللحن، حتى يكون اللحن على قدر من الاحترافية ويتماشى مع قوة الكلمات.

وتابع عمرو مصطفى : ليس هناك مشاكل بينه وبين محمد منير، مؤكدًا أن المشكلة فقط في تأخير إصدار الأغنية الجديدة إلى الآن، وليس هناك أي مشاكل أو خلافات كبيرة بينهما ولم يحدث بسبب العمل فقط.

أنا مش مغرور أو نرجسي.. بركز في شغلي وبحب الموسيقى

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه ليس شخصا مغرورا أو نرجسيا ويدافع عن نفسه ويريد أن يحقق نجاحا في الموسيقى وفي العمل بشكل كبير، موضحا أنه يتعامل مع نجوم كبار في مجال الفن.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أن أصحابه في المجال الفني يحزنون بسبب زيادة عصبيته، متابعًا: "متعتي في الحياة هي الموسيقى وليس الخناقات.. أنا مركز في شغلي بس أنا بدافع عن نفسي".

وأوضح عمرو مصطفى، أنه ليس ناكرا للجميل لأي فنان أو منتج أو ملحن، مؤكدًا أنه يحترم الجميع وليس مغرورا، منوهًا بأن حب الموسيقى أزمة في حياته، مضيفًا: "أنه لا يريد أن يتدخل في حياة أي فنان أخر، وبحب عملي جدًا وبنسى نفسي".

أعاني من فرط حركة ورحت لطبيب نفسي

كشف الفنان عمرو مصطفى، عن أنه تلقى نصيحة بزيارة طبيب نفسي، قائلا: "أحد المقربين نصحني بزيارة طبيب نفسي، وزرت عيادة الطبيب النفسي لمرة واحدة ولم تتكرر".

وأوضح "عمرو مصطفى"، أنه ذهب لطبيب نفسي وكان الطبيب هو من يحكي عن حياته ولم يستمع لمشكلته، مؤكدًا أنه لم يكرر الذهاب للعيادة مرة أخرى.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أنه يعاني من مرض فرط الحركة، موضحًا أن أبنه الأصغر يعاني هو الآخر من نفس المرض، متابعًا: "أهلوا أشفقوا عليا بسبب مرض فرط الحركة، وهذا المرض جعله يتميز في الموسيقى".

"بشرة خير" حققت 500 الف دولار..وتعيشني أنا وأهلي طول العمر

طالب الفنان عمرو مصطفى، بإعادة صياغة عقود المبدعين من شعراء وملحنين ومؤلفين مع شركات الإنتاج، مؤكدا أنه يجب أن يكون المبدع على رأس الهرم الفني بدلًا من المنتج والمطرب.

وأضاف "عمرو مصطفى"، أنه يريد عودة الموسيقى في مصر إلى ما كانت عليه، متابعًا: "بشرة خير" تعيشني أنا وأهلي طوال العمر بتجيب فلوس .. حققت 500 الف دولار.. تنازلت عن حقوقي في الأغنية".

وأشار إلى أن أغنية "يوم ورا يوم" حققت نجاحا كبيرا وصلت لـ100 مليون مشاهدة ولم يتنازل على حقوقه بها، ناصحا الفنانين الشباب بعدم التنازل عن حقوقهم، حيث إن الأغنية تحقق الكثير من الأرباح.

مؤدو المهرجانات سرقوا ألحاني.. وتحرك قانوني ضدهم

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه لا يجب وصف ما يقوم به مؤدو المهرجانات اقتباس الألحان الخاص به، ولكنه في الحقيقة سرقة، مؤكدا أنه لا يتعالى على مؤدي المهرجانات.

وأضاف "عمرو مصطفى"،: "لو حد سرقي بيتي محدش هيقول أني بتعالى على الحرامي"، مؤكدا أنه سيكون هناك تحرك قانوني للحصول على كافة حقوقه.

وأوضح عمرو مصطفى، أنه لا يجب الدفاع عن مؤدي المهرجانات عقب اقتباس ألحان له، مشددًا على أنه سيكون هناك تحرك قانوني وتحرير محضر في المحكمة ضد أي شخص سرق ألحانه.

أغنية "ارقصوله" كانت تريند رمضان.. وأوافق على إنتاج أغاني "الراب"

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن أغنيته "ارقصوله" والتي تم عرضها ضمن سياق إحدى حلقات مسلسل "جت سليمة" والتي تم عرضها في رمضان حققت 5 مليون مشاهدة وكانت قوية.

أوضح "عمرو مصطفى"، أن هذه الأغنية حققت نجاح كبير رغم أنها كانت داخل سياق مسلسل ولم تكن "تتر" مسلسل وهو نجاح كبير، منوهًا بأنها كانت "تريند" في رمضان.

وكشف عمرو مصطفى، عن أسباب اتجاهه للإنتاج، مشددًا على أن معظم النجوم هم من ينتجون لأنفسهم وليس شركات الإنتاج، مؤكدًا أنه يوافق على إنتاج أغنية "راب"، وأنه ليس ضد أي منتج أو اسم لشركة إنتاج، ولكن لابد أن يتم النظر إلى المبدعين من الملحين والموزعين.

«أفتكرلك إيه» جديدة.. وسُرِّبَت من حساب غير رسمي لشيرين عبدالوهاب

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن أغنية "افتكر لك ايه" جديدة وليست قديمة وكانت ضمن مشروع غنائي مكون من 4 أغاني مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، موضحًا أنه تفاجأ بتسريب الأغنية ولم يكن تم الانتهاء من توزيعها.

وأضاف "عمرو مصطفى"، أنه تم تسريب الأغنية بشكل غير قانوني، مؤكدًا أنه لم يتم التطرق إلى هذه النقطة كان سببًا للحفاظًا على الفنانة شيرين عبدالوهاب والظروف التي كانت تمر بها.

وأشار عمرو مصطفى، إلى أنه تم تسريبها بدون علمه ولم تحصل على رواج؛ لأنه لم يتم عرضها على صفحات رسمية، مضيفًا: "الأغنية تم تسريبها من حساب غير رسمي للفنانة شيرين.. كانت ممارسات غير لائقة"، منوهًا بأنه وبعد هذا الموقف سيتم تسجيل أي أغنية في ستوديو خاص به.

أفكاري جريئة وسباقة

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه يلحن لعدد من المطربين الأجانب وله عضوية في جمعية الملحنين الأجانب، مشددًا على أنه يريد في خطته أن يساند المبدعين، ويريد أن يخدم الكثير من أهالي الملحين والموزعين.

وأشار "عمرو مصطفى"، إلى أنه هو المبدع الملحن والموزع والشاعر ولابد أن يكون له اهتمام وحقوق أكثر، متابعًا: "المطرب هو اللي بياخد اللقطة وبياخد إبداع الملحن والشاعر.. لما المبدع يتكلم الكل يسكت".

وأوضح عمرو مصطفى، أن أفكاره جريئة وسابقة لسنوات طويلة، مشددًا على أنه لا يريد أن يعتمد على صوت الملحن القديم بالذكاء الاصطناعي ولكن هو صناعة جديدة، موضحًا أن احفاد المبدعين يعانون ولابد من الحصول على حقوقهم.

سأرفع عليكم قضايا وأتبرع بالتعويضات

‏قال الفنان عمرو مصطفى إن حصول مؤدي المهرجانات على ألحانه لا يسمى اقتباسا بل سرقة، مؤكدا أن هناك فرق بين الاقتباس والسرقة.

‏ورد عمرو مصطفى، على اتهامه بالتعالي على مؤدي المهرجانات، قائلا: "لو حد دخل سرق بيتي تقولي أنت بتتعالى على الحرامي وهو بيسرقك".

‏وأضاف أنه سوف يحصل على تعويضات مادية عن المشاهدات التي حصلوا عليها بسبب ألحانه وسوف يتبرع بهذه الأموال، مؤكدا أنه سوف ينتهي من بعض أعماله وسيقوم بمقاضاة مؤدو المهرجانات خلال شهر.

مش هلحن لمحمد رمضان تاني

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه اختار محمد رمضان من بين عمرو سعد ومصطفى شعبان من أجل التلحين له في أغنية جديدة، متابعًا: "مش هلحن تاني لمحمد رمضان مش استايلي ومش الموسيقى بتاعتي".

وأوضح "عمرو مصطفى"، أنه يوافق على تقديم صوت وردة بالذكاء الاصطناعي في فترة ما، موضحًا أن هناك عشرة كبيرة بينه وبين الفنانة نوال الزغبي، ولا يمكن أن يرسل الألحان لأي فنان على "الواتساب".

وشدد عمرو مصطفى، على أن الألحان تُطلب منه ولا يرسل اي ألحان لأي فنان، موضحًا أن علاقته طيبة مع الفنانة نوال الزغبي، متابعًا: "معنديش نفس الكيميا دي مع نانسي عجرم".