استايلي مختلف .. عمرو مصطفى: مش هلحن لمحمد رمضان تاني

أكد الفنان عمرو مصطفى، أنه اختار محمد رمضان من بين عمرو سعد ومصطفى شعبان من أجل التلحين له في أغنية جديدة، متابعًا: "مش هلحن تاني لمحمد رمضان مش استايلي ومش الموسيقى بتاعتي".



وأوضح "عمرو مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يوافق على تقديم صوت وردة بالذكاء الاصطناعي في فترة ما، موضحًا أن هناك عشرة كبيرة بينه وبين الفنانة نوال الزغبي، ولا يمكن أن يرسل الألحان لأي فنان على "الواتساب".

وشدد عمرو مصطفى، على أن الألحان تُطلب منه ولا يرسل اي ألحان لأي فنان، موضحًا أن علاقته طيبة مع الفنانة نوال الزغبي، متابعًا: "معنديش نفس الكيميا دي مع نانسي عجرم".