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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل للفصل الدراسى الصيفي بآداب القاهرة… اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الجدول الزمنى و قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي لبرامج الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، انه يومى ١١و ١٢ يوليو سيتم فتح باب تسجيل المقررات لجميع الطلاب من خلال صفحتهم الشخصية على النظام الالكتروني ، وبداية من الخميس الموافق ١٣ يوليو تقديم طلبات إضافة مادة للطلاب الذين تم حذف مادة لم يكتمل عددها وكانوا قد سجلوا بها .

كما أوضحت عميدة الكلية ، أن طلاب الفرقة الرابعة الذين يتوقف تخرجهم على إضافة مقرر ثالث يتم التقدم من خلال ايقونة طلبات خاصة على صفحاتهم الشخصية

و أكدت على أن الدراسة خلال الفصل الدراسى الصيفى ستبدأ يوم السبت ١٥ يوليو ، على أن تعقد الامتحانات الخاصة بهم أول شهر سبتمبر القادم .

قواعد التسجيل للفصل الدراسى الصيفي 
١- الحد الأقصى للتسجيل عدد مقررين دراسيين فقط
٢- لا يسمح نهائيا بالحذف أول الاضافة فى الفصل الدراسى الصيفى بعد انتهاء موعد التسجيل 
٣- طلاب المستوى الرابع 
- يسمح لهم بتسجيل مقرر إضافة اذا كان تخرجهم يتوقف على هذا المقرر 
- يسمح لهم بتسجيل مقررات بنظام ال self-study  اذا كان هذا من شأنه أن يساعدهم على التخرج فى هذا الفصل 
- يتم تقديم طلب ال self-study  من الاحد ١٦ يوليو حتى الاربعاء ١٩ يوليو

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