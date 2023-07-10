أول تعليق من رئيس وزراء السويد بعد تأكد انضمام بلاده لحلف الناتو

قال رئيس وزراء السويد، اليوم الاثنين، إن بلاده ملتزمة بكافة التعهدات لتركيا مقابل الانضمام للناتو.

وأكد أولف كريسترسون، أن السويد تقدمت خطوة كبيرة نحو الانضمام للناتو.

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن عملية التصديق على انضمامنا للناتو ستبدأ الآن بعد الاتفاق مع تركيا.

كما صرح، أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، أن السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الحلف. مؤكدا، أن أردوغان وافق على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

ومن المقرر أن يتم مناقشة انضمام السويد إلي الناتو خلال القمة المقبلة التي من المقرر لها أن تبدئ غدا في ليتوانيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى دعمه لانضمام بلادي إلى الناتو.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ورئيسة وزراء السويد إنه يدعم طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو، مشيرا إلى أن الدولتين تلبيان كل متطلبات عضوية الحلف، وستجعلانه أكثر قوة.

وأضاف أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديدًا لأي دولة، وأبواب الحلف مفتوحة أمام جميع الدول.