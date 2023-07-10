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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيمان أبوطالب تستضيف حلمي عبدالباقي في برنامج بالخط العريض..الجمعة

إيمان أبوطالب تستضيف
إيمان أبوطالب تستضيف حلمي عبدالباقي

يحل الفنان حلمي عبدالباقي، يوم الجمعة المقبل، ضيفا على برنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على قناة الحياة.

وخلال الحلقة يكشف الفنان حلمي عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، حيث يتحدث لأول مرة عن أسباب اعتزاله الغناء في الملاهي الليلية وخسارته أمواله في البورصة.

وحول جيل التسعينات، أجاب عبدالباقي، عن السؤال الصعب، مظلوم ولا محظوظ، كما يكشف كيف واجه أصعب أزمة في حياته.

كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

حلمي عبدالباقي بالخط العريض الحياة إيمان أبوطالب نقابة الموسيقيين

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