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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة روسية ساحقة.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار وشيك لـ أوكرانيا

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا

حذر مستشار وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، من أن أوكرانيا على وشك الانهيار التام وقد تبدأ في الانهيار من الداخل.

وقال ماكجريجور: “قد يحدث أن تتفكك أوكرانيا قبل أن توجه روسيا ضربة ساحقة لها، الأمور سيئة للغاية داخل البلاد الآن".

وأضاف: “تسجل كييف كل يوم المزيد والمزيد من حالات الهجر، والناس يفرون من البلاد بأعداد كبيرة”.

وأوضح ماكجريجور، أن “الاستياء والسخط من سياسة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يتزايدان بين السكان، لذا فقد انتهت لعبته بالفعل”.

وفي وقت سابق، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن ضعف أنظمة الدفاع الجوي الغربية أمام الصواريخ الروسية قد وجه ضربة قوية للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال سوسكين، في مدونته: "نظام الدفاع الجوي محطم تمامًا… لا باتريوت ولا آيريس ولا أي شيء آخر يعمل… لا يمكنهم إغلاق السماء".

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وأضاف أن “الضربات الصاروخية الروسية على منشآت عسكرية استراتيجية في كييف تضر أيضًا بسلطة القيادة الأوكرانية، غير القادرة على ضمان أمن البنية التحتية الحيوية والاتصالات”.

وأوضح سوسكين، أن "زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء".

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