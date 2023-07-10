زيلينسكي: أوكرانيا عضو بحكم الواقع في الناتو.. وعلى قمة فيلنيوس تأكيد ذلك

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن غالبية أعضاء الناتو يقفون إلى جانب بلاده ويجب أن تؤكد قمة فيلنيوس أن أوكرانيا عضو بحكم الواقع في التحالف العسكري.

قال زيلينسكي في خطابه المسائي: “غالبية الحلف تقف معنا بحزم. عندما تقدمنا بطلب للحصول على عضوية الناتو، تحدثنا بصراحة: في الواقع، أوكرانيا عضو بحكم الواقع في الحلف. أسلحتنا هي أسلحة الحلف. قيمنا هي ما يؤمن به الحلف... يجب على فيلنيوس تأكيد كل هذا”.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن القمة ستناقش أيضا إمدادات أسلحة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال: “أنا متأكد من أنه قد تكون هناك أنباء إيجابية بشأن أسلحة لرجالنا من فيلنيوس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن أوكرانيا لا توافق على الضمانات الأمنية كبديل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال كوليبا في مقابلة مع قناة “ARD” الألمانية، "لا ينبغي اعتبار الضمانات الأمنية بديلا لعضوية الناتو، ولكن كشيء يملأ هذا الفراغ من الآن وحتى لحظة انضمام أوكرانيا إلى الناتو… هذه تفاصيل مهمة للغاية يجب ألا ننساها".

وأضاف أنه يفهم استحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في إطار القمة القادمة.

وقال كوليبا: "نعتقد أن الآن هو أفضل وقت لإرسال دعوة إلينا للانضمام إلى حلف الناتو... نحن لا نتحدث عن الانضمام الفوري، هذه نقطة مهمة".