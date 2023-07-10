أوكرانيا: لا نوافق علي الضمانات الأمنية كبديل للانضمام إلى حلف الناتو

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لا توافق على الضمانات الأمنية كبديل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال كوليبا في مقابلة مع قناة “ARD” الألمانية، "لا ينبغي اعتبار الضمانات الأمنية بديلا لعضوية الناتو، ولكن كشيء يملأ هذا الفراغ من الآن وحتى لحظة انضمام أوكرانيا إلى الناتو… هذه تفاصيل مهمة للغاية يجب ألا ننساها".

وأضاف أنه يفهم استحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في إطار القمة القادمة.

وقال كوليبا: "نعتقد أن الآن هو أفضل وقت لإرسال دعوة إلينا للانضمام إلى حلف الناتو... نحن لا نتحدث عن الانضمام الفوري ، هذه نقطة مهمة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، إن قادة الناتو سيركزون في قمة ليتوانيا على كيفية مساعدة أوكرانيا عسكريا وليس منحها العضوية.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه لا يوجد نية لدى قادة الناتو لاتخاذ خطوات ملموسة نحو منح أوكرانيا عضوية الحلف.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، قالت نقلا عن مصادر، إن ألمانيا والولايات المتحدة سترفضان طلب عضوية أوكرانيا في قمة الناتو المقبلة.