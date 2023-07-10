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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يقبلوا المساومة.. الأوكرانيون يرفضون اعتبار دخول الناتو كـ "ثمن للسلام"

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

اعتبر أكثر من ثلاثة أرباع الأوكرانيين أنه من غير المقبول أن تمتنع البلاد عن طلب العضوية في الناتو "كثمن للسلام"، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجراها مؤخرًا معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (KIIS)، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

تظهر نتائج الاستطلاع أن ما مجموعه 89٪ من الأوكرانيين يريدون أن تصبح بلادهم عضوًا في الناتو، وتتراوح النسبة من 79٪ في شرق أوكرانيا إلى 93٪ في المناطق الغربية.

قال 76٪ من المستطلعين إنهم لن يقبلوا تأجيل أو سحب محاولة الانضمام إلى التحالف كجزء من اتفاق سلام مع موسكو.

وقال أنتون هروشيتسكي ، المدير التنفيذي لـ KIIS: "من المهم التأكيد مرة أخرى على أن رغبة الأوكرانيين في الانضمام إلى حلف الناتو ليست هي التي" استفزت "روسيا ، بل أصبح التدخل الروسي حافزًا للدعم العام للتكامل الأوروبي الأطلسي".

"في الوقت نفسه ، كلما طال أمد الحرب ، زاد إصرار الأوكرانيين على العضوية الكاملة في الناتو ، وتبدو الضمانات الأمنية من الدول الأخرى أقل إقناعًا".

وفقًا لمعهد كييف الدولي، في عام 2021، كان عدد الأوكرانيين الذين فضلوا الانضمام إلى الناتو 48٪.

 

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