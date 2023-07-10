يفضح أسرار الناتو.. ذعر في الغرب بعد استيلاء روسيا على صاروخ “ستورم شادو”

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن روسيا ستتمكن من الوصول إلى التطورات من أجل ذلك بفضل الاستيلاء على صاروخ “ستورم شادو” البريطاني.

وأضافت: ”سيوفر الاستيلاء على صاروخ “ستورم شادو” فرصا إضافية لدراسة تقنيات صواريخ كروز الغربية وتطوير التدابير المضادة المناسبة".

واشارت إلى أن هذه المعلومات ستكون مفيدة للغاية لموسكو، لأنها ستسمح لنا بتطوير تدابير لمواجهة التهديدات المحتملة من الحلف بشكل أكثر فعالية.

أوضحت المجلة أنه “بدون مثل هذه الأسلحة، ستكون مقاتلات الجيل الرابع الغربية عرضة للضرب من مسافة قريبة”.