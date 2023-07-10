إعلان عاجل من روسيا بشأن تصريف اليابان للمياه المشعة بمحطة فوكوشيما النووية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن اليابان يجب أن تهتم بالوضع حول تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وحسب بيان نشر علي موقع وزارة الخارجية الروسية، قالت زاخاروفا: “بدلا من الحديث عن جسم يقع على بعد آلاف الكيلومترات من اليابان، يجب على قيادة هذه الدولة أن تعالج مشاكلها في مجال السلامة النووية”.

وقالت: “على سبيل المثال، الوضع حول تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، والتي لديها أثار سلبية مباشرة على الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا".

ولفتت الانتباه إلى تصريحات المسؤولين اليابانيين، وخاصة الأمين العام لمجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، بعدما أعربوا عن قلقهم بشأن ضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية.

وفي 30 يونيو، قال رئيس وزارة الخارجية اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، سيزور اليابان في الفترة من 4 إلى 7 يوليو، حيث سيتفقد مرافق محطة فوكوشيما -1 للطاقة النووية الطارئة.