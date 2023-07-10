خريطة عمل مشتركة بين روسيا ودول الخليج.. تفاصيل

قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي في تصريحات خاصة لشبكة "الشرق"، اليوم الاثنين، إن خطة العمل مع روسيا تشمل التنسيق في مجالات السياسة والطاقة والنفط.

وأكد جاسم البديوي، أن دول المجلس وروسيا اتفقت على خطة عمل مشتركة حتى عام 2028.

وتابع: نعوّل على خطة العمل المشترك مع روسيا.

ويعتبر الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية.

وعقد الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي في موسكو اليوم، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون وروسيا.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع يسعى لزيادة التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، مثل أزمة أوكرانيا واتفاقية تصدير الحبوب وسوق النفط.

وبدأ الحوار الاستراتيجي في نوفمبر 2011، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم آلياته في أبو ظبي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا 7.6 مليار دولار في عام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا، بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.