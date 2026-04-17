مجرد شائعات.. السياحة والمصايف: شاطئ النخيل مغلق وغير جاهز

نفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح شاطئ النخيل للجمهور وتحديد أسعار للدخول.

وأكدت الإدارة، في بيان اليوم الخميس، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أن شاطئ النخيل مازال مغلقًا، وغير جاهز لاستقبال الرواد في الوقت الحالي، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

وأكدت على تواجد مفتشي الحي بشكل مستمر بالشاطئ، لمنع أي محاولات لاستقبال الرواد أو استغلال المواطنين.

وأهابت بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات استغلال أو تضليل، أو دعوات غير رسمية لدخول الشاطئ.