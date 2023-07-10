عمرو مصطفى: تواضعي مع بعض الأشخاص جعلهم يتجرءون علي

قال الفنان عمرو مصطفى، إنه أتهم بالغرور، وهو ما جعله يحاول أن يكون متواضعا: "التواضع ده أذاني، لكن بعد كده كل واحد يقف عند حده".

وأضاف عمرو مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "المشكلات ممكن تتحل أول ما ألاقي إن المبدعين هم اللي بينتجوا في الفترة الجاية، وترجع الموسيقى المصرية رائدة في الوطن العربي ونصدر الفن المصري لكل الوطن العربي وعشان كده الحرب زيادة عليّ".

وتابع عمرو مصطفى ، أن "مينفعش إن ناس ملهمش علاقة بالموسيقى يطلعوا يعملوا فيديوهات يتكلموا عن عمرو مصطفى، ويتكلموا عن تصريحي عن الجيتار وسايبين الهدف الأسمى، ومش هقول أساميهم، رصدت 7 أشخاص مختلفين وكلهم نفس الكلام، واللي ممليهم يقولوا إيه واحد، لأن اسمه موجود في كل فيديو.. مش ممكن يا جماعة، أنتو مفضوحين جدا، أنا مبخفش من حد".



