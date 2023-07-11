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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الجمعة المقبلة.. عصام شعبان عبدالرحيم يطرح أغنيته الجديدة صحابي في ضهري

صدى البلد

الجمعة القادمة يطرح المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم أغنيته الجديدة " صحابي في ضهري" يوم الجمعه القادم الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢٣ وذلك علي مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية " صحابي في ضهري غناء عصام شعبان عبد الرحيم وكلمات : ابراهيم الشناوي وألحان: بيشا وتوزيع : مادو  الفظيع وتصوير: ابو ادم واحمد ابراهيم واحمد أشرف ومونتاج : محمد شوقي وألوان: محمود شوقي وإنتاج: الاسطورة.


يذكر أن المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم انضم مؤخرا لأسرة مسرحية " ست البيت " مع المخرج احمد كامل وسيتم عرضها علي مسرح الهوسابير خلال أيام   وقد وضعه المخرج في المسرحية  ليعيد أمجاد والده الراحل شعبان عبدالرحيم ويجسد دور مطرب شعبي يحيي فرح أحد أبطال المسرحية ويتصاعد دوره لحدوث مفارقات عديدة داخل الأحداث.

عصام شعبان عبد الرحيم صحابي في ضهري

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