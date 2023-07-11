بعد هدف حسم الدوري.. صلاح محسن أول العائدين للأهلي بفرمان كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، إن صلاح محسن، لاعب الأهلي والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الحالي، هو أول العائدين من الإعارة للنادي الأهلي في الموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى نادي سيراميكا.

وأضاف شوبير، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه “ملعب أون تايم”: الأهلي سيبلغ نادي سيراميكا كليوباترا رسميًا بعودة صلاح محسن، اللاعب حاز على إعجاب مارسيل كولر، المدير الفني وطلب عودته للفريق.

ويقدم صلاح محسن، مستويات متميزة مع سيراميكا، الأمر الذي دفع مسئولي الأهلي لإعادته إلى الفريق مع نهاية الموسم الحالي، في ظل الحاجة لخدماته الفنية بالموسم الجديد.

وأحرز فريق النادي الأهلي لكرة القدم، لقب الدوري، بفضل الأداء المميز للاعبه السابق صلاح محسن، الذي سجل هدفين في شباك بيراميدز، بالدقيقتين 44 و83 على الترتيب.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري، للمرة 43 في تاريخه، مساء الاثنين، بعد تعثر ملاحقه بيراميدز بالخسارة 1-2 من سيراميكا كليوباترا.

وبات الفارق بينهما 7 نقاط، قبل جولتين من نهاية مشوار رفاق عبد الله السعيد ورمضان صبحي بالمسابقة، بينما تتبقى للأهلي 5 مباريات.

وقبل حسم الدوري ، توج الأهلي بلقبين للسوبر المصري (أمام الزمالك ثم بيراميدز) وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا مع مدربه السويسري مارسيل كولر.