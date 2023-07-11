تاتو على ذراع ابنه.. ظهور مميز لنجم بيراميدز برفقة نجله زين

نشر رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر رمضان صبحي في صورة عبر خاصية الاستوري، بدون تيشيرت برفقة ابنه زين، مع وجود تاتو علي ذراع ابنه.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز ، عن حقيقة رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هاني سعيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" رمضان صبحي لم يأت له أى عروض حتي الآن للرحيل عن صفوف بيراميدز.

وأضاف:" رمضان صبحي لاعب مهم للفريق ولا يوجد أى حديث بشأن رحيله أو عروض موجودة للتعاقد معه.

وأكمل هاني سعيد:" لدينا لاعبين مميزين فى بيراميدز ولكننا نسعي للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل دعم الفريق فى عدد من المراكز فى مقدمتها المهاجم ووسط الملعب ، بسبب الرغبة فى أن نكون منافس قوي على دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل ولقب الدوري المصري الممتاز.