مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما اصيب اخر بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق البيروم - فاقوس.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى فاقوس كما تم نقل المصاب الي مستشفى فاقوس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.



فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس بإستقبال كلا من "ايهاب ع ع" ٢٦ سنة مقيم الشيخ رزيق دائرة مركز فاقوس " جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

كما استقبلت المستشفى "احمد م ع" 20 سنة مقيم بني صريد دائرة المركز مصاباً بجرح بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.



وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق البيروم - فاقوس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى فاقوس.

كما تم نقل المصاب إلي مستشفى فاقوس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.