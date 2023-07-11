الدرع رجع بيته.. أحمد السعدني يحتفل بتتويج الأهلي بالدوري

احتفل الفنان أحمد السعدني، بتتويج النادي الأهلي بالدوري المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد السعدني: “الدرع رجع بيته ‏الاهلي بطل الدوري ‏⁧‫#الاهلي‬⁩”.

وحسم الأهلي لقب الدوري بشكلٍ رسمي بعد هزيمة ملاحقه نادي بيراميدز أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل اثنين، ليضمن بذلك المارد الأحمر تحقيق لقب الدوري وذلك للمرة الثالثة والأربعين في تاريخ المارد الأحمر.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 75 نقطة من لعب 29 مباراة وتتبقى له 5 مباريات من عمر المسابقة ، وذلك بعد وصول الوصيف بيراميدز لرصيد 67 نقطة من لعب 31 مباراة.