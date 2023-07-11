صدام مع الزمالك وتحدي اللاهزيمة.. ماذا ينتظر الأهلي بعد التتويج بالدوري؟

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز موسم 2022-2023، عن جدارة واستحقاق بعد عامين من الغياب عن خزائنه،.

وفاز الأهلي بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ماذا ينتظر الأهلي في مسابقة الدوري بعد الفوز باللقب؟

صدام مع الزمالك

يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

ورغم حسم الأهلي لقب الدوري الممتاز، إلا أن مباراة القمة تكون بمثابة بطولة خاصة، وتحظى باهتمام قوي بغض النظر عن ترتيب الفريقين في ترتيب البطولة.

وكان الأهلي تفوق على الزمالك بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة، وضمن مقعدا في مسابقة الكونفدرالية الموسم المقبل رفقة فيوتشر، بينما يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

تحدي اللاهزيمة

يستهدف الأهلي إنهاء مسابقة الدوري المصري بدون هزيمة، إذ خاض المارد الأحمر 29 لقاء هذا الموسم، فاز في 23 لقاء وتعادل في 6 مواجهات، وسجل 54 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، وهو أقوى دفاع وهجوم في البطولة المحلية.

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

الأهلي - الزمالك ، 13 يوليو

المقاولون العرب - الأهلي ، 16 يوليو

الأهلي - حرس الحدود ، 19 يوليو

بيراميدز - الأهلي ، 23 يوليو

المصري - الأهلي ، 26 يوليو