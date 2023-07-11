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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيز قوات الردع والدفاع | انطلاق دورة أعمال قمة الناتو

صدى البلد

انطلقت دورة أعمال قمة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إن الحلف سيعمل على تعزيز قوات الردع والدفاع.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف سيقوم بتعزيز صناعتنا الدفاعية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، في وقت سابق من اليوم، إنه بعد الموقف التركي، هناك مسار زمني يجب سلوكه لانضمام السويد رسميا.

وأفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن هناك قرارا واضحا من تركيا بموافقتها على انضمام السويد لحلف الناتو.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، في وقت سابق أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف، إلى البرلمان.

كما أوضح بشأن الأزمة الأوكرانية أنه يجب زيادة حجم الدعم العسكري لكييف وهو التحدي الأكبر.

وأكد ستولتنبرج أنه سيتم اتخاذ قرارات قوية خلال القمة بشأن دعم أوكرانيا، مشيراإلى  أن كييف أصبحت أكثر قربا إلى الحلف، ما ينعكس على كل قرارات الحلف.

وقال ستولتنبرج إن حلف الناتو يزيد من مخزونه وإنتاجه من الذخائر العسكرية.

وافاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن روسيا تستخدم الأسلحة العنقودية لاجتياح أوكرانيا بينما كييف ستستخدمها للدفاع عن نفسها.

وعلق الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن قرار تسليم تركيا طائرات أف - 16 يعود إلى الولايات المتحدة وحدها.

 

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