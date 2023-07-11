الديناميكا تصدم طلاب الثانوية العامة .. شكاوى من صعوبة الأسئلة وتحرك عاجل لـ التعليم .. والغش عرض مستمر

أدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الديناميكا 2023 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة الممتحنين اليوم ، عدد (94771) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية في (2097) لجنة امتحانية.



شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا 2023

وكالعادة نجحت جروبات شاومينج على تليجرام وفيس بوك ، في نشر صور أسئلة امتحان الديناميكا 2023 وإجاباته كاملة بعد دقائق من توزيع امتحان الديناميكا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على طلاب شعبة علمي رياضة .

وبمجرد انتشار صور أسئلة وإجابات امتحان الديناميكا 2023 على تليجرام وفيس بوك بعد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تحرك فريق مكافحة الغش الالكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث قاموا بتتبع الصور المتداولة لأسئلة وإجابات امتحان الديناميكا 2023 ، وبالفعل نجحوا في ضبط الطلاب المتسببين في تصوير الامتحان .

طالبان ينشران صور امتحان الديناميكا 2023 على السوشيال ميديا

فمن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، لسير امتحان الديناميكا 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد حالتين بمحافظتى ( القاهرة والدقهلية) حيث تم ضبط الطالبين لدى قيامهما بنشر ورقة من كراسة الأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المحمول.

عقوبات مصوري امتحان الديناميكا 2023

وعلى الفور تم التحفظ على جهازي الهاتف المحمول المستخدمة، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين اللذان تم ضبطهما، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.



شكاوى من امتحان الديناميكا 2023

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن صعوبة امتحان الديناميكا اليوم، ورصدت عدسة “صدى البلد” آراء الطلاب في امتحان الديناميكا من أمام إحدى المدارس بشبرا مصر.

وقال أحد طلاب الثانوية العامة، إن امتحان الديناميكا جاء في مستوي متوسط بنسبة 85٪؜، وكان يوجد بعض الأسئلة الصعبة التي تحتاج إلي وقت عند الحل.

وتابع طالب آخر، أن امتحان الديناميكا جاء صعبًا للغاية، وتعد الأسئلة المقالية سهلة نسبيًا بالمقارنة مع باقي أسئلة الامتحان.

وأضاف الطالب خالد صبحي، أنه يوجد شكوي عامة من امتحان الديناميكا، ويعتبر من أصعب امتحانات الثانوية العامة لهذا العام عقب مادة الكيمياء.

وطالب أحد طلاب الثانوية العامة، بزيادة وقت الامتحان للدفعات القادمة، خاصة للشعبة العلمي رياضة، والتي تحتاج لوقت أطول لحل المسائل.

معلم : امتحان الديناميكا 2023 مش سهل على فكرة

ومن جانبه .. علق محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة على امتحان الديناميكا 2023 قائلا :امتحان الديناميكا 2023 اليوم ، راعي الوقت المحدد للامتحان ، على عكس العادة ، فجاءت الاسئلة مناسبة لزمن الامتحان

واستكمل محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع مادة الرياضيات للثانوية العامة قائلا : " امتحان الديناميكا 2023 مش سهل على فكرة بس عشان الوقت مظبوط الطلبة عرفت تفكر" .

وقال محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة : واضع امتحان الديناميكا 2023 ، أصر على التركيز على دروس بعينها وتجاهل الباقي ، حيث ركز جدا على كمية الحركة والدفع على حساب التكامل على سبيل المثال .

وأضاف محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة : لسنا ضد ان يكون فى افكار مختلفة فى امتحان الديناميكا 2023 “ لان دة طبيعي فى مادة الرياضيات” ، لافتاً إلى أن الامتحان مش سهل على فكرة بس عشان الوقت مظبوط الطلبه عرفت تفكر .

وأخيرا قال محمد عبد الله أحد المعلمين المتخصصين في فروع الرياضيات للثانوية العامة : اتمنى اخر امتحان يكون مسك الختام ، “عشان نفسنا كلنا نشوف اليوم اللى يكون فيه عدد طلبة علمي رياضي اكبر من علمى علوم أو نفس عددهم على الأقل”

تعليق وزارة التربية والتعليم على صعوبة امتحان الديناميكا 2023

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن لجنة واضعي امتحانات الثانوية العامة 2023 أكدت في تقرير لها أن امتحان الديناميكا 2023 الذي امتحنه اليوم طلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن امتحان الديناميكا 2023 ، أسئلته جاءت واضحة وخالية من التعقيد أو الغموض ، ولم تخرج عن المنهج المدروس خلال العام الدراسي 2022 / 2023.

وأوضح المصدر أنه قبل تصحيح امتحان الديناميكا 2023 ، سوف يتم مراجعة نموذج اجابة امتحان الديناميكا 2023 أولاً من جانب لجنة مكونة من 10 خبراء لإقراره لضمان حق الطلاب .

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان الديناميكا 2023 ، وبلغ إجمالى عدد الممتحنين (94771) طالب وطالبة في (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 القادمة

طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) سيؤدون يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2٠٢٣ الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء الموافق 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.