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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جندي روسي يسحل امرأة بوحشية لهذا السبب

جندي روسي يسحل امرأة
جندي روسي يسحل امرأة بوحشية

   كشفت لقطات صادمة  قام فيها جندي روسي بركل وضرب امرأة بقسوة بينما كانت تنكمش على الأرض بعد أن صرخت "المجد لأوكرانيا" لدى عودته إلى الوطن من الحرب. 

ويظهر مقطع فيديو امرأة ، وهي إحدى الجارات ، وهي تحيي أحد رجال فلاديمير بوتين لدى عودته إلى منزله في مدينة فورونيج بجنوب غرب البلاد ، من خلال هتاف "المجد لأوكرانيا". 

ويمكن رؤية الجندي ، الذي كان يرتدي زيا عسكريا ، وهو يشد المرأة من شعرها على درجات سلم مبنى سكني.

صرخ الجندي في المرأة المسحولة على الأرض ، التي ورد أنها جاءت من أوكرانيا أثناء الحرب ، قبل أن يركلها ويلكمها بشكل متكرر على جسدها ووجهها.

 وقال شهود إن الهجوم المروع على المرأة التي شوهدت مرتعشة على الأرض استمر 20 دقيقة.

شوهد ما لا يقل عن ثلاثة من المارة في مكان قريب لكنهم فشلوا في التدخل لمساعدة المرأة المنكوبة.

جندي روسي امراة أوكرانيا عسكري مبنى سكني الحرب

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