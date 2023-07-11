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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مأساة ثقافية باليابان.. أمريكي يترك علامته على معبد قديم ويواجه عقوبة شديدة

اليابان
اليابان

اتهمت اليابان، اليوم الثلاثاء، سائح أمريكي بتشويه معبد كينكاكو-جي في كيوتو، اليابان، الذي يعود تاريخه إلى 1200 عام ويعد موقعاً للتراث العالمي لليونسكو، بنحت اسمه على عمود خشبي في المعبد.

السائح، الذي لم يُكشف عن اسمه، اعتقل بعد أن شاهده أحد العاملين في المعبد وهو ينحت حروفاً باللغة الإنجليزية على العمود.

ووفقاً للشرطة، اعترف السائح بارتكاب الجريمة وقال إنه فعل ذلك "لأنه أراد ترك ذكرى" في المعبد.

ويواجه السائح عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 500 ألف ين (حوالي 4500 دولار) بموجب قانون حماية الممتلكات الثقافية في اليابان.

ويعتبر معبد كينكاكو-جي، أو "القصر الذهبي"، هو واحد من أشهر المعالم السياحية في اليابان ويستقطب ملايين الزوار سنوياً³. تم بناؤه في عام 1397 كفيلا لشوغن أشيكاغا يوشيميتسو، وتحول إلى معبد زن بعد وفاته.

وتم تدمير المعبد بالكامل في عام 1950 بسبب حرق متعمد من قبل راهب شاب، وتم إعادة بنائه في عام 1955.

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