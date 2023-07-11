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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في اليابان

صدى البلد

أعلن مسؤولون في اليابان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 6 أشخاص بسب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد.

 وأوضح المسؤولون أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 3 مفقودين، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها،امس يوم الاثنين، فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة بشكل غير عادي في أجزاء مختلفة من العالم في الأيام الأخيرة ، مما أثار مخاوف جديدة من وتيرة تغير المناخ.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي دوري البلديات لا تزال تحقق من الخسائر، مضيفاً أنه تم إبلاغهم بثلاث وفيات وثلاث وفيات أخرى يحتمل أن تكون مرتبطة بالكارثة وثلاثة في عداد المفقودين واثنان بجروح طفيفة.

قال متحدث باسم الشركة إن الأمطار أجبرت شركة بريدج ستون للإطارات على تعليق عملياتها في أربعة مصانع في كيوشو يوم الاثنين ، لكن المصانع استأنفت العمل صباح الثلاثاء.

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