الهلال السعودي أمام تحدٍ حاسم ضد باتشوكا بمونديال الأندية 2025

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة مفصلية فجر الجمعة أمام باتشوكا المكسيكي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 13 يوليو المقبل.

موعد مباراة الهلال السعودي وباتشوكا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال وباتشوكا في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة بتوقيت القاهرة والرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال السعودي وباتشوكا

MBC مصر

ويقام في التوقيت ذاته مباراة ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج تقام في التوقيت ذاته

ترتيب مجموعة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

الهلال يدخل اللقاء وفي جعبته نقطتان من تعادلين أمام ريال مدريد وسالزبورج، بينما يتذيل باتشوكا الترتيب دون أي نقاط. ويتصدر المجموعة كل من ريال مدريد وسالزبورج بـ 4 نقاط، مما يجعل حسابات التأهل شديدة التعقيد:

ترتيب مجموعة الثالثة ريال مدريد والهلال السعودي

1.ريال مدريد 4 نقاط.. فارق الاهداف“+2”

2. ريد بول سالزبورج 4 نقاط .. فارق الاهداف+1

3.الهلال السعودي نقطتان.. فارق الاهداف0

4.باتشوكا المكسيكي 0 نقاط ..فارق الاهداف-3

سيناريوهات التأهل للهلال

في حال فوزه على باتشوكا وخسارة أحد طرفي المباراة الأخرى (ريال أو سالزبورج)، يتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

في حال تعادل ريال وسالزبورج، سيصل الثلاثي (الهلال، الريال، سالزبورج) إلى 5 نقاط، مما يعني أن فارق الأهداف سيكون الفيصل، وحينها يحتاج الهلال للفوز بفارق مريح لضمان التأهل.

أي تعثر أو تعادل من الهلال أمام باتشوكا يعني الخروج رسميًا من البطولة.

مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

مواجهة اليوم تُعد الاختبار الأهم للهلال في مشواره بالبطولة، وسط طموحات جماهيرية ببلوغ دور الـ16، ليكون الممثل العربي الوحيد الذي واصل طريقه في مونديال الأندية بعد خروج الأهلي، العين، الترجي، والوداد من الأدوار الأولى.